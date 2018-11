Неймар стал третьим оформившим 60 голов игроком сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды, сообщает «Советский спорт».

Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.

По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского «ПСЖ» в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).

Ранее бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу поделился мнением о своем соотечественнике Винисиусе Жуниоре, который летом стал игроком мадридского «Реала».

Neymar is only the third player to score 60 goals for Brazil.



He is 26 years old. pic.twitter.com/yCVrQvqZL2