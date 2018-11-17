Хабиб Нурмагомедов заинтересован в поединке с Тони Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке сына против американца Тони Фергюсона, передает газета «Известия».

По словам Нурмагомедова-старшего, его сыну было бы интересно подраться с Фергюсоном. Он также отметил, что выйти на поединок с Тони мог бы другой его подопечный Ислам Махачев.

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«Поединок с Фергюсоном интересен со спортивной точки зрения, так как этот боец по праву занимает свое место. Уровень Тони хорошо отражает его победная серия из 11 боев.

Но думаю, что важно отметить еще один момент: россиянин Ислам Махачев готов выйти против американца хоть сегодня, и я уверен, что Ислам справится с ним, так как набрал хорошую форму», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову интересен бой с Конором Макгрегором по правилам бокса.