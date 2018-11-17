Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможной работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, передает сайт «Матч ТВ».

По словам подопечной Алексея Мишина, ей удобнее тренироваться у мужчины.

«Пошла бы кататься к Тутбердизе? Наверное, нет. Мне очень комфортно с Алексеем Николаевичем. Рада, что у меня тренер мужчина. Они более устойчивы психологически», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышевой нравится звание секс-символа российского фигурного катания.