Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможной работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, передает сайт «Матч ТВ».
По словам подопечной Алексея Мишина, ей удобнее тренироваться у мужчины.
«Пошла бы кататься к Тутбердизе? Наверное, нет. Мне очень комфортно с Алексеем Николаевичем. Рада, что у меня тренер мужчина. Они более устойчивы психологически», — сказала Туктамышева.
Ранее сообщалось, что Туктамышевой нравится звание секс-символа российского фигурного катания.