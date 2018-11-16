Пятая партия Карлсена и Каруаны закончилась ничьей
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Прошел матч между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на титул американцем Фабиано Каруаной, сообщает «Советский спорт».
Пятая партия прошла в Лондоне и закончилась ничьей.
67-й ход стал последним. Счет по итогам партий равный — 2,5:2,5.
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Каруана играл белыми фигурами, Карлсен — черными.
Соперники будут играть до 28 ноября, если победитель не определится ранее.
Следующая встреча состоится 16 ноября.
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