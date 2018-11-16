Траньков ответил на угрозы от фанатов Загитовой

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков обратился к критикующим его фанатам чемпионки Олимпиады 2018 года Алины Загитовой, передает «Советский спорт».

Почитатели фигуристки не одобрили слова спортсмена о том, что на Олимпиаде все поддерживали не Загитову, а Евгению Медведеву.

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«Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас — фейки. Из пожеланий: умереть, заболеть раком, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите — футбол…» — возмутился фигурист в своем инстаграме.

Также он заявил о крайних мерах в случае, если угрозы пользователей социальных сетей будут слишком ужасными.

«Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», — заключил Траньков.

Напомним, что Загитова заняла первое место на этапе Гран-при, который проходил в Финляндии.

Ранее российская фигуристка Анна Тарусина выиграла золотую медаль на турнире серии «Челленджер» — «Альпен Трофи».