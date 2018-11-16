Болельщики сборной Германии закидали российского защитника бумагой

Болельщики сборной Германии выразили недовольство защитником команды России Константином Раушом прямо во время товарищеского матча, передает «Советский спорт».

Фанаты бросали в игрока национальной команды скомканные листы бумаги. Это связывают с прошлой карьерой Рауша в немецких клубах.

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Лишь с 2017 года футболист выступает за сборную России, а с 2018 входит в состав московского «Динамо».

Среди россиян в матче против Германии есть еще один спортсмен немецкого происхождения — хавбек Роман Нойштедтер. Оба футболиста перед игрой пели гимн России.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков рассказал о своих ожиданиях от матча против команды Германии.