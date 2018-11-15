Суд отказался выпускать Мамаева под залог

Тверской суд Москвы принял решение не отпускать полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под залог, сообщает ТАСС.

Адвокат футболиста подавал ходатайство об изменении меры пресечения для футболиста.

«13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано», — заявил источник.

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Также стало известно, что заседание по этому вопросу не назначалось.

Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин задержаны на два месяца из-за драки с водителем Виталием Соловчуком, сотрудником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.

Ранее сообщалось, что Мамаева могут выпустить под залог.