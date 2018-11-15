Матч Потаповой и Данилович вошел в топ WTA лучших встреч этого сезона

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) подводит итоги сезона, сообщает «Советский спорт».

На нем опубликовали рейтинг лучших матчей, который состоял из пяти встреч.

Так, третью строчку топа заняла игра сербки Ольги Данилович с россиянкой Анастасией Потаповой в финале турнира Moscow River Cup. Тогда Потапова уступила сопернице со счетом 5:7, 7:6 (7:1), 4:6.

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В рейтинге организации россиянка занимает 93-е место.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP в Лондоне.