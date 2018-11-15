«Ливерпуль» готов заплатить €100 млн за игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, английский клуб готов потратить на приобретение французского футболиста в зимнее трансферное окно €100 млн.

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Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €115 млн. В составе каталонского клуба в нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-защитник «Барселоны» высказался о поведении Дембеле.