Карлсен подвел итоги четвертой партии матча за шахматную корону

Магнус Карлсен Reuters
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги четвертой партии матча за звание чемпиона мира против американца Фабиано Каруаны, сообщает «Советский спорт».

«В начале партии я был доволен своим положением, но затем ситуация изменилась. Каруана выбрал самый надежный исход, ничья — закономерный результат. Это не первый матч для меня, и, обычно, самое интересное происходит во второй половине», — сказал гроссмейстер.

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Четвертая партия между Карлсеном и Каруаной завершился вничью. Счет в матче также равный — 2:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию четвертой партии матча.