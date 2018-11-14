Карлсен подвел итоги четвертой партии матча за шахматную корону

Норвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги четвертой партии матча за звание чемпиона мира против американца Фабиано Каруаны, сообщает «Советский спорт».

«В начале партии я был доволен своим положением, но затем ситуация изменилась. Каруана выбрал самый надежный исход, ничья — закономерный результат. Это не первый матч для меня, и, обычно, самое интересное происходит во второй половине», — сказал гроссмейстер.

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Четвертая партия между Карлсеном и Каруаной завершился вничью. Счет в матче также равный — 2:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию четвертой партии матча.