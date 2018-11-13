«Монако» подписывал молодых игроков в обход регламента

Французский «Монако» подписывал контракты с юными игроками в обход регламента, сообщает ТАСС.

По информации издания L'Equipe со ссылкой на данные Football Leaks, клуб обходил регламент, используя различные схемы для этого.

По закону подписывать контракт с футболистами, которые младше 15 лет, запрещено, но «Монако» убеждал игрока перейти в команду, договариваясь с семьями и обещая им дополнительные бонусы и премии. Также имело место быть искусственное трудоустройство родителей и выплаты агентам.

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Стоит отметить, что владельцу «Монако» российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. Согласно информации, он обходил правила финансового фэйр-плей.

Ранее посол Монако высказалась о скандале с Рыболовлевым.