Мбаппе не хочет совершать финансовую революцию в футболе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что его смущают огромные суммы в футболе, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Leaks (футбольный аналог «WikiLeaks» — прим. «Газета.Ru») 19-летний француз требовал у парижского «ПСЖ» €55 млн за пять лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, если он возьмет «Золотой мяч». Требования по зарплате были выполнены, остальные пункты — частично.

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«Меня смущают огромные суммы в футболе. Это действительно неприлично, потому что я родом из довольно скромной семьи. Но таков рынок, мир футбола работает так. Я не собираюсь совершать революцию в футболе. Будучи в системе, нужно ее уважать», – цитирует Мбаппе издание As.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» могут запретить регистрировать новых игроков.