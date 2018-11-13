Гендиректор «Локомотива» прокомментировал выступления клуба в ЛЧ и РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступления команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

Глава отметил, что первая часть чемпионата стала действительно неудачной для клуба, но уже с конца сентября «железнодорожники» не проиграли ни в одном матче.

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«Первая часть сезона для нас довольно противоречива. С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой — не очень успешные результаты в Лиге чемпионов. Задачи на сезон у нас остаются прежними — занять место не ниже пятого, мы ничего корректировать не будем», — заявил Геркус.

На данный момент «Локомотив» занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ с 25-ю очками.

Ранее столичный клуб и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России.