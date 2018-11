Туктамышева снялась с турнира в Хорватии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отказалась от участия в турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе, сообщает »Советский спорт»

«Официальное объявление: я вынуждена сняться с турнира. Простите», — написала спортсменка в своем твиттере.

В текущем сезоне Туктамышева выиграла этап серии Гран-при в Канаде. В Японии заняла третье место, что помогло ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в канадском Ванкувере.

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал выступление российской фигуристки.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW



Sorry... pic.twitter.com/V6YD3fd2Re