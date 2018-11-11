Тренер «Зенита» рассказал о ротации игроков в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ротации игроков в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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«Перевод Ерохина в центр? Мы исходим из состояния игроков. Если бы играл Паредес, Саша бы играл выше. Но он игрок дисциплинированный, может играть там, где нам надо.

Маркизио прошлый матч провел неплохо. Думаю, он будет прибавлять, а мы ему поможем. Его замена связана исключительно с изменением тактики.

На сутки меньше времени на отдых? Такой у нас календарь. Мы не можем ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы. У нас был сложный перелет, но это такие реалии. Такой у нас календарь», — заявил специалист.

Ранее нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча с ЦСКА.