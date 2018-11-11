Сборная России по пляжному футболу не смогла выиграть турнир в Дубае

Сборная России по пляжному футболу проиграла Ирану в финале Межконтинентального кубка, который проходил в Дубае, сообщает ТАСС.

Национальная команда уступила соперникам со счетом 2:4.

Таким образом, Россия в четвертый раз не смогла выиграть соревнование.

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До этого команда трижды выигрывала Межконтинентальный кубок в 2011, 2012, 2015. Дважды российские футболисты занимали второе место — 2013, 2014. В 2016 году стали бронзовыми призерами. В прошлом году россияне впервые в истории не смогли завоевать медали турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдет в Парагвае.