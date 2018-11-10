33 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Вашингтон»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в столице США и завершилась поражением местной команды со счетом 1:2.

В составе победителей отметился российский вратарь Сергей Бобрвоский, отразивший 33 удара из 34. Его соотечественник и партнер по команде Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.

Реклама

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также стал автором результативного паса, однако это не помогло его команде.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука уступил «Миннесоте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Бьеркстранд (Фолиньо, Веннберг) – 17:16 (5x4),

1:1 – Нисканен (Бекстрем, Кузнецов) – 27:53 (4x5),

1:2 – Дюклер (Панарин, Веренски) – 45:09 (5x4)