33 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Вашингтон»
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в столице США и завершилась поражением местной команды со счетом 1:2.
В составе победителей отметился российский вратарь Сергей Бобрвоский, отразивший 33 удара из 34. Его соотечественник и партнер по команде Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также стал автором результативного паса, однако это не помогло его команде.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука уступил «Миннесоте».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – Бьеркстранд (Фолиньо, Веннберг) – 17:16 (5x4),
1:1 – Нисканен (Бекстрем, Кузнецов) – 27:53 (4x5),
1:2 – Дюклер (Панарин, Веренски) – 45:09 (5x4)