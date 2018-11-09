Кононов попросил подождать с комментариями о переходе в «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак», передает «Советский спорт».

Наставник после матча с махачкалинским «Анжи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что пока не будет высказываться на эту тему.

Реклама

«Правда ли, что я провел последний матч с «Арсеналом» и возглавлю «Спартак»? Подождем немного. Без комментариев», — заявил Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу «канониров».

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба является Руаль Рианчо. Он занял пост уволенного 22 октября Массимо Карреры.

Ранее СМИ утверждали, что наставник тульской команды официально перейдет к красно-белым после матча с «Анжи».