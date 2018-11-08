Червиченко назвал матч между «Спартаком» и «Рейнджерс» дворовым футболом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко пркоомментировал победу российского клуба в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы над «Рейнджерс», передает Sport24.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

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«Лучший ли это «Спартак», который я видел в этом сезоне? Вы сейчас пошутили? Да ну что вы. В этом дворовом футболе «Спартак» просто оказался более удачливым. А на самом деле — игра просто ужасающая, особенно в обороне. Три мяча получить в первом тайме — это уже за гранью.

«Спартак» начал много забивать? То, что сегодня влетело четыре мяча, а из них два абсолютно дурных, это еще не значит, что начали много забивать. По делу-то забито два всего. Остальные два — автогол и рикошет. Просто сегодня удача была на стороне «Спартака», — поделился Червиченко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» вырывал победу у «Рейнджерс».