СМИ: Кокорину и Мамаеву продлят срок до 8 февраля

В связи с получением новых доказательств по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева футболистам продлят срок следствия до 8 февраля 2019 года, сообщает »Росбалт».

У правоохранительных органов появились новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые изучаются. По этой причине суд намерен продлить заключение под стражу еще на два месяца.

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По информации источника, следствие назначило потерпевшим — водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, а также сотруднику Минпромторга Денису Паку и гендиректору Федерального государственного унитарного предприятия «НАМИ» Сергею Гайсину — повторные экспертизы с целью более точного определения характера и тяжести полученных травм.

Полузащитник «горожан» утверждает, что во время драки с Соловчуком получил травмы, однако в проведении экспертизы игроку пока отказали.

Суд выбрал для Кокорина и Мамаева меру пресечения в виде ареста до 8 декабря в СИЗО «Бутырка».

Накануне стало известно, что пока спортсмены пребывают в изоляторе, Российский футбольный союз (РФС) не будет рассматривать вопрос дисциплинарных санкций в отношении них.

Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о скандале вокруг игроков. Политик заявил, что не оправдывает преступное поведение форварда сине-бело-голубых и полузащитника «Краснодара», однако выразил готовность трудоустроить их в махачкалинский «Ахмат» — по его словам, на перевоспитание.

Ранее хавбек московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал арест футболистов.