Главный тренер «Шахтера» недоволен арбитром матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал матч с английским «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Португальский специалист был недоволен работой арбитра, который назначил пенальти после падения нападающего «горожан» Рахима Стерлинга, споткнувшегося о газон.

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«Тяжело что-то обсуждать после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели. Ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли, однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным. Что сказал рефери после первого тайма? То же, что и здесь: это смешно. Только пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти», — поделился мнением наставник с пресс-службой клуба.

Также он отметил, что у украинской команды еще есть возможность проявить себя в соревновании.

«У нас еще есть все шансы на второе место. Понятно, придется очень сложно, но математически возможно. Остается выиграть два матча, понимая при этом, что будет тяжело», — заключил Фонсека.

Встреча завершилась разгромным для «Шахтера» счетом — 0:6.

Ранее Португалия сократила отставание от России рейтинге ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.