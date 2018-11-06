Легенда UFC вступился за Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Жозе Альдо поделился мыслями о поведении россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

Нурмагомедов в титульном поединке одолел сабмишеном ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона среди легковесов. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и напал на тренера Макгрегора Диллона Дэнниса, чем спровоцировал массовую драку в зале. Теперь Нурмагомедову придется отвечать перед Атлетической комиссией штата Невада.

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«Я понимаю реакцию Хабиба. Это не его вина. Мы не должны его винить за этот поступок, потому что UFC позволяет Макгрегору делать все, что он хочет. Так было раньше, так и сейчас. Это не вина Хабиба. Он не должен быть наказан», — цитирует Альдо ESPN.

Ранее сообщалось, что UFC не хочет проводить бой Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера.