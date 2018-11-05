Черчесов прокомментировал слухи о назначении в «Спартак»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым он может возглавить московский «Спартак», сообщает Sport24.

«Со мной никто из руководителей клуба не связывался. Мои непосредственные руководители в РФС не говорили со мной, значит с ними либо тоже не связывались, либо они сразу отказали. И наконец — в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, способную выигрывать еврокубки», — уверен специалист.

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После увольнения Массимо Карреры обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Рауль Рианчо. По информации СМИ, с большой долей вероятности красно-белых возглавит главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Ранее пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг предложил журналисту на пресс-конференции поспорить на 10 млн рублей.