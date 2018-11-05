Константинова рассказала о переживаниях перед Гран-при в Финляндии

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как готовилась к выступлению на третьем этапе Гран-при в Финляндии.

Спортсменка поделилась переживаниями, которые испытывала перед соревнованиями: девушка забыла паспорт, опоздала на поезд и вынуждена была добираться до Хельсинки на машине с мамой.

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«Я себя все время утешаю тем, что если что-то плохо начинается, то хорошо заканчивается. Со мной иногда происходят глупые и нелепые ситуации, но обычно это еще больше мобилизует. Так получилось и здесь», — отметила россиянка.

Также она подчеркнула, что в итоге никакие происшествия не смогли помешать ей удачно выступить.

«Тренировка в четверг была, мягко говоря, не очень хорошая. Однако я ставлю себе большой плюс за то, что смогла собраться на дальнейшие занятия и сами соревнования», — заключила Константинова.

Фигуристка стала второй на этапе Гран-при, она уступила только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Загитову и Константинову с медалями на турнире.