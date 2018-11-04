Хачанов обыграл Джоковича в финале турнира «Мастерс»

Российский теннисист Карен Хачанов победил на турнире «Мастерс» в Париже, сообщает «Советский спорт».

В финальном поединке российский спортсмен обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича. Матч, который длился 1 час 39 минут, завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу российского теннисиста.

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Для 22-летнего россиянина этот титул стал четвертым в карьере и третьим в 2018 году.

До старта турнира в Париже Хачанов занимал 18-ю строчку в рейтинге АТР.

Ранее Роджер Федерер раскритиковал Серену Уильямс за скандал в финале US Open.

ATP. Париж. Финал

Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:5, 6:4