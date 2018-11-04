«Ювентус» обновил клубный рекорд

В матче 11-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».

Благодаря этой победе на счету «Ювентуса» стало 31 очко из 33 возможных в Серии А, что является новым клубным рекордом. Предыдущее достижение клуба составляло 30 очков после 11 стартовых матчей сезона-2005/06.

Реклама

В данный момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая преследующих его миланский «Интер» и неаполитанский «Наполи» на шесть очков.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.