«Витесс» не намерен отпускать Слуцкого в «Спортинг»

Голландский футбольный клуб «Витесс» не намерен расставаться с главным тренером команды россиянином Леонидом Слуцким, сообщает «Советский спорт».

Генеральный директор «Витесса» Йост де Вит заявил, что клуб не рассматривает вариант с расставанием с тренером.

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«На повестке дня такого вопроса нет. Это просто неправда. У Слуцкого все хорошо в «Витессе», его контракт рассчитан еще на полтора года. Мы даже ничего не слышали об интересе «Спортинга», — цитирует представителя голландского клуба Voetbal International.

После 10 туров «Витесс» под руководством Слуцкого занимает в чемпионате Голландии пятое место, набрав 15 очков.

Третьего ноября в португальской прессе появились сведения о желании лиссабонского «Спортинга» переманить российского тренера. Сообщалось, что «Спортинг» готов заплатить «Витессу» за Слуцкого €500 тысяч.

Ранее Слуцкий рассказал о свой работе в «Витессе».