Далалоян стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

Россиянин Артур Далалоян завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе, сообщает ТАСС.

22-летний спортсмен набрал 14,900 балла, что позволило ему обойти японца Кэндзо Сирая, прошлогоднего чемпиона, который с результатом в 14,866 баллов занял второе место. Бронзовую медаль выиграл филиппинский гимнаст Юло Карлос Эдриэль, получив 14,600 баллов. Еще один россиянин Никита Нагорный стал шестым (14,500).

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Далалоян стал двукратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. Ранее в Дохе он выиграл золото в личном многоборье. Он стал третьим в истории России чемпионом мира в вольных упражнениях, ранее золото в данном виде завоевывали Алексей Немов ( в 1997 и 1999 годах) и Денис Аблязин в 2014-ом. Кроме того, Далалоян стал первым российским гимнастом в XXI веке, сумевшим завоевать два золота в личных упражнениях на одном чемпионате мира.

Эта золотая медаль стала второй для сборной России на чемпионате мира в Дохе. Всего российские гимнасты завоевали пять наград. Мужская и женская сборные стали серебряными призерами в командных турнирах, а Нагорный выиграл бронзу в личном многоборье.

Ранее россиянин Марянян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.