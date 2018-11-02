Автомобили Тарасова арестованы из-за долгов по алиментам
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Судебные приставы арестовали все автомобили полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова из-за долгов по алиментам.
В октябре бывшая супруга футболиста Оксана подала в суд на Тарасова.
«Судебные приставы-исполнители в рамках задолженности по алиментам супруге Дмитрия Тарасова Оксане вынесли постановление об аресте транспортных средств», — цитирует адвоката Сергея Жорина Starhit.
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Бывшая жена Тарасова утверждает, что долг по алиментам составляет 15 млн рублей.