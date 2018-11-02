Умер олимпийский чемпион и мировой рекордсмен

Олимпийский чемпион 1980 года в Москве тяжелоатлет Юрий Варданян скончался на 63-м году жизни, сообщает «Советский спорт».

По информации «Sputnik Армения», сейчас решается вопрос транспортировки его тела в Армению.

Варданян — четырехкратный чемпион СССР (1977, 1979, 1981, 1982), пятикратный чемпион Европы (1977, 1978, 1980, 1981, 1983), семикратный чемпион мира (1977–1981, 1983, 1985). За свою карьеру он установил 43 мировых рекорда.

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В 1977 году Варданяну было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

С 2013 по 2014 год мировой рекордсмен был министром спорта и по делам молодежи Армении. С 2014 по 2017 год Варданян работал послом Армении в Грузии.

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