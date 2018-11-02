Хавбек ЦСКА: Гончаренко не изменился с тренерской работы в «Уфе»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался относительно тренерской работы Виктора Гончаренко, передают «Известия».

Хавбек также выступал за «Уфу» под руководством специалиста в 2016 году.

«Думаю, Виктор Михайлович не сильно изменился. Прошло всего полтора года с тех пор. По сути, это тот же человек, что был в «Уфе». Просто в ЦСКА требования чуть выше, и их больше. А так, Гончаренко, как и раньше, во всём помогает игрокам, подсказывает, как действовать на поле в том или ином эпизоде. Он — отличный тренер и хороший человек», — поделился мнение футболист.

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Он отметил, что армейцы привыкли к наставнику и действуют согласно его указаниям.

«В «Уфе» он прививал более оборонительный футбол, очень много работали над тактикой. Было важно, чтобы каждый понимал, что именно он должен делать в определённый игровой момент. А в ЦСКА он уже не первый год работает, и большинство футболистов отлично знают его требования. Поэтому таких моментов сейчас меньше, но всё равно над тактикой трудимся немало. Виктор Михайлович мне всегда всё детально объясняет, что от меня требуется на любой из позиций, постоянно подсказывает. Я стараюсь выполнять всё, что он просит», — заключил Обляков.

12 декабря 2016 года Гончаренко вернулся в столичный клуб, сменив Леонида Слуцкого на посту главного тренера.

Ранее голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, за что получил красную карточку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».