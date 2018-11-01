Лэмпард был шокирован болельщиками «Челси» на матче Кубка лиги

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард не ожидал такого теплого приема от фанатов на матче против лондонского «Челси» в рамках 1/8 Кубка английской лиги, сообщает «Советский спорт».

Болельщики «синих» аплодировали наставнику, когда он появился на стадионе, так как Лэмпард является легендарным экс-капитаном лондонской команды. На одной из трибун находились баннеры с надписями, восхваляющими бывшего игрока. Например: «Синий» навсегда, легенда навсегда».

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Тренер «Дерби Каунти» поблагодарил зрителей за встречу.

«Я наслаждался этим до игры и во время матча. Я ценю это. По окончании матча пришло мое время поблагодарить болельщиков за все. Мало кого из тренеров соперников встречают так. Я покинул клуб при не самых лучших обстоятельствах, но сегодня получил такой прием! Я благодарен болельщикам за их поддержку на протяжении 13 лет», — поделился эмоциями Лэмпард с пресс-службой «Челси».

Матч завершился счетом 2:3 в пользу «синих».

Ранее сообщалось, что клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» желает приобрести нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.