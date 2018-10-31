Испанец Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира «Мастерс» в Париже, сообщает «Советский спорт».

Таким образом сербский теннисист Новак Джокович досрочно стал первой ракеткой мира. Серб вне зависимости от своих результатов на турнире обойдет испанца.

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В рамках турнира не состоится матч между Надалем и другим представителем Испании Фернандо Вердаско. Для Надаля это был бы первый матч после травмы колена.

Малек Жазири из Туниса заменит Надаля на «Мастерсе».

Ранее Дарья Касаткина потеряла шансы на выход из группы на турнире «Элит Трофи» в Чжухае.