СМИ: «Арсенал» хочет получить 500 тысяч евро за Кононова

Руководство тульского «Арсенал» согласно на переход главного тренера Олега Кононова в московский «Спартак» при условии, что разрыв соглашения будет дорого стоить, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Канониры» хотят получить за досрочный разрыв контракта большую сумму, а именно €500 тыс.

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Столичный клуб раньше тренировал Массимо Каррера, но его отстранили 22 октября. Предполагается, что главной кандидатурой на пост наставника является Кононов.

Ранее экс-тренер красно-белых Георгий Ярцев осудил поддерживающих итальянского специалиста людей.