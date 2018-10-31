Бучневич не сыграет за «Рейнджерс» в матче НХЛ против «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не сыграет в матче против «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
По словам журналиста Джона Гианнони, который ссылается на главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куина, форвард отправлен в запас команды.
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Напомним, что наставник уже высказывался отрицательно относительно действий россиянина на льду.
Встреча клубов состоится 31 октября в 5.30 по московскому времени.
Ранее Бучневич рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Крисом Крайдером.