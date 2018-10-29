Надаль и Джокович могут бойкотировать матч в Эр-Рияде из-за убийства журналиста

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут отказаться от выставочного матча в Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

Теннисисты готовы не участвовать в игре из-за убийства Джамаля Хашогги — критика властей США и Саудовской Аравии — 2 октября 2018 года. Он был убит в саудовском консульстве, что вызвало возмущение общества.

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Международные неправительственные организации заявили, что участие Надаля и Джоковича в матче, который спонсируется правительством Саудовской Аравии, приведет к необратимым последствиям.

Испанский спортсмен отметил, что его контракт на эту встречу был подписан задолго до убийства журналиста

«Я согласился выступать там еще год назад. Ужасно, что журналист потерял свою жизнь. И я знаю, что обстоятельства ужасны. Поэтому мы посмотрим, как сложится ситуация. Надеюсь, что все будет вскоре разъяснено», — рассказал Надаль на пресс-конференции в Париже.

Джокович также выразил сожаления из-за случившегося.

«Мне не нравится участвовать в каких-либо политических ситуациях. К сожалению, мы оба втянуты в это прямо сейчас. Я знаю, что происходит, и это печально, конечно. Я всегда старался быть очень профессиональным и уважительным по отношению к людям, с которыми меня связывают обязательства. Мы должны получить больше информации о том, что происходит, чтобы принять рациональное решение», — заключил сербский теннисист.

Выставочный матч должен состояться 22 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что известны теннисистки, которые сыграют в группе Дарьи Касаткиной на Малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).