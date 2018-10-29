Писеев рад возвращению Туктамышевой в элиту

Почетный президент Федерации фигурного катания и заслуженный тренер СССР и России Валентин Писеев прокомментировал триумф российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на турнире в Канаде, сообщает газета «Известия».

«Я рад, что Лизе удалось преодолеть все травмы и различные тяжелые психологические моменты, которые она пережила за последние три года, и вновь вернуться в элиту мирового фигурного катания. Она пример для всех наших молодых фигуристок, как оставаться конкурентоспособной. Будем надеяться, что она продолжит в том же духе, будет совершенствоваться и впредь составлять конкуренцию Загитовой и Медведевой», — сказал Писеев.

Ранее тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался относительно проката подопечной на Skate Canada, в результате которого она заработала третье место.