«Реал» может объявить имя нового главного тренера 29 октября
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Итальянец Антонио Конте может быть представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала» 29 октября, сообщает «Советский спорт».
По информации Onda Cero, в ближайшее время руководство столичного клуба намерено расторгнуть контракт с Хуленом Лопетеги.
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Встреча десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В активе «Реала» 14 очков. Мадридский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.