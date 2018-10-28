«Реал» может объявить имя нового главного тренера 29 октября

Итальянец Антонио Конте может быть представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала» 29 октября, сообщает «Советский спорт».

По информации Onda Cero, в ближайшее время руководство столичного клуба намерено расторгнуть контракт с Хуленом Лопетеги.

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Встреча десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В активе «Реала» 14 очков. Мадридский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.