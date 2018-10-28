Хавбек «Лестера» прокомментировал крушение вертолета владельца клуба

Полузащитник «Лестер Сити» Адриэн Силва прокомментировал крушение вертолета владельца клуба Вишаи Шривадданапрабхи, передает «Советский спорт».

Футболист поделился эмоциями по поводу происшествия.

«Я в шоке, мое сердце разбито. Какой шокирующий день для клуба», — написал в своем твиттере Силва.

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27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет президента «Лестера» взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее сообщалось, что место происшествия указали на карте.