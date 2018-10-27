Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде

Россиянка Елизавета Туктамышева стала победительницей короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в канадском городе Лаваль (провинция Квебек), сообщает«Советский спорт».https://www.sovsport.ru

За свой прокат Туктамышева получила 74,22 балла

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Второе место заняла японка Вакаба Хигути с результатом 66,51 балла. Замкнула тройку лучших еще одна представительница Японии Мако Ямасита (66,30).

Россиянка Евгения Медведева свою короткую программу провалила. Она ошиблась на тройном флипе, а поскольку это был каскадный элмент, то баллов за него она не получила вовсе. Итоговый результат Медведевой — 60,83 балла и седьмое место.

Третья представительница России Дарья Паненкова набрала 51,41 балла и заняла последнее, 11-е место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Лаваль, Канада

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,22

2. Вакаба Хигути (Япония) — 66,51

3. Мако Ямасита (Япония) — 66,30

…

7. Евгения Медведева (Россия) — 60,83

…

11. Дарья Паненкова (Россия) — 51,41.