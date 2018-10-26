ЦСКА возьмет на себя расходы пострадавших в римском метро фанатов
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Московский ЦСКА готов взять на себя расходы пострадавших в метро Рима из-за инцидента с эскалатором болельщиков, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА. В метро пострадало 30 человек, 16 из которых россияне.
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Из-за того, что многие болельщики попали в больницы, они были вынуждены пропустить обратные рейсы.
«Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», — поделился один из фанатов.
Также свою помощь предложил римский клуб.
«Рома» выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь», — заявил представитель клуба.
Ранее итальянские СМИ доказали невиновность болельщиков ЦСКА в аварии.