Помощник президента «Арсенала»: Кононов не прощался с командой

Помощник президента тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию, согласно которой московский «Спартак», на днях отправивший в отставку главного тренера Массимо Карреру, намерен заключить договор с наставником «канониров» Олегом Кононовым, передает Sport24.

Аджоев сказал, что на данный момент тренер готовит «Арсенал» к матчу против «Оренбурга» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Завтра у «Арсенала» игра с «Оренбургом», Олег Кононов будет руководить командой. Он ни с кем не прощался. Ничего такого не было», — заявил помощник президента тульской команды.

Встреча «канониров» с «Оренбургом» состоится 27 октября в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продлить контракт с полузащитником Романом Еременко.