Президент «Арсенала» ответил на вопрос о переходе Кононова в «Спартак»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию, согласно которой московский «Спартак», на днях отправивший в отставку главного тренера Массимо Карреру, намерен заключить договор с наставником «канониров» Олегом Кононовым, передает «Спорт день за днем».

Руководитель заявил, что на данный момент тренер готовит «Арсенал» к матчу против «Оренбурга» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Об уходе Кононова мне ничего не известно. В настоящий момент Олег Георгиевич готовит «Арсенал» к игре с «Оренбургом», — подчеркнул Аджоев.

Встреча тульской команды с «Оренбургом» состоится 27 октября в 16.30 по московскому времени.

Ранее футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что Кононов и «Арсенал» начнут расторжение контракта после ближайшего тура РПЛ.