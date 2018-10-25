Ягудин рассказал о конкуренции между Загитовой и Медведевой

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступления олимпийских медалисток Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает Lenta.ru со ссылкой на SportX.kz.

Спортсмен отметил, что между фигуристками сейчас присутствует особенное напряжение из-за конкуренции.

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«Эта ситуация равносильна моей в свое время. Два хороших спортсмена оказались на одной ледовой площадке. Даже если Женю и Алину на разных льдах тренировать, все равно они встретятся на турнире, а это очень сложно для тренера. Действительно, Этери Тутберидзе не позавидуешь», — поделился мнением мастер спорта.

Он также подчеркнул, что не будет выбирать фаворита.

«К чему это приведет, я не знаю. Я не могу выразить симпатию ни к одной, ни к другой. Я знаю конкретику, а она состоит в том, что Алина Загитова честно выиграла Олимпийские игры-2018», — заключил Ягудин.

Напомним, что Медведева ушла от знаменитого тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру в мае 2018 года, в то время как Загитова до сих пор является ее подопечной.

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