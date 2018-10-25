СМИ: Кононова назначат главным тренером «Спартака» уже сегодня

Футбольный комментатор Илья Казаков поделился информацией, согласно которой московский «Спартак», на днях отправивший в отставку главного тренера Массимо Карреру, хочет заключить договор с наставником тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, передает «Советский спорт».

Журналист утверждает, что 25 октября российский специалист официально займет место итальянца.

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«Как понимаю, должны объявить сегодня. По поводу срока — если Олег Кононов подписал с «Арсеналом» на год, то почему бы не согласиться со «Спартаком» до конца сезона? Хотя выглядит этот испытательный срок странно. Из Тулы второй хороший тренер за несколько месяцев сам уходит, удивительно», — рассказал Казаков в твиттере.

После 11 туров красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что пресс-служба тульского клуба не стала комментировать возможный уход Кононова.