Президент ФЛГР рассказала о предстоящей операции Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала травму российского спортсмена Сергея Устюгова, передает «РИА Новости».

Вяльба заявила, что двукратному чемпиону мира будут делать операцию на большом пальце руки.

«Завтра Устюгов прилетает в Москву, где ему будет сделана операция. Мы приняли решение обратиться в клинику, где лечатся и оперируются наши волейболисты. Травмы, подобные той, что случилась с Устюговым, у них обычное дело. По перспективам возвращения Устюгова в строй и его участию в первых стартах сезона пока ничего не могу сказать, поскольку мы располагаем только рентгеновскими снимками», — поделилась информацией президент ФЛГР.

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Также она отметила, что, несмотря на хирургическое вмешательство, лыжник продолжит тренировки.

«Возможно, врачи сумеют наложить Сергею лангету таким образом, чтобы он был способен даже с загипсованной рукой держать лыжную палку. Полагаю, что Устюгов будет продолжать тренировки, просто какое-то время они будут ограниченными», — заключила Вяльбе.

Устюгов травмировался на тренировке в Италии.

Ранее сообщалось, что заболевшего двукратного олимпийского чемпиона по лыжам из Норвегии Петтера Нортуга подселили к российским спортсменам на сборах в Валь Сеналесе.