Один из пострадавших в римском метро потерял ногу

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 23 октября в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

На одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики «армейцев». По информации La Repubblica, в инциденте пострадали около 20 человек. Пятеро из них получили тяжелые травмы, а один пострадавший потерял ногу.

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.