Россияне не попали в список номинантов на звание лучшего легкоатлета мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила имена претендентов на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года, сообщает ТАСС.

В список претендентов, опубликованном на сайте организации, вошли кенийцы Тимоти Черут (бег на 1500 м), Элиуд Кипчоге (марафон) и Эммануэль Корир (бег на 800 м), американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз (оба — бег на короткие дистанции), француз Кевин Майер (многоборье), новозеландец Томас Уолш (толкание ядра), катарец Абдеррахман Самба (бег с барьерами на 400 м), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом) и представитель ЮАР Луво Маньонга (прыжки в длину).

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В число номинантов не попали представители России.

В нынешнем сезоне Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, стал победителем финального этапа «Бриллиантовой лиги». На чемпионате Европы, который прошел в Берлине, россиян занял второе место.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2018 года.