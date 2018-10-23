Полузащитник ЦСКА готов сделать все для победы в Риме

5654465 02.10.2018 Игроки ПФК ЦСКА радуются забитому голу в матче группового этапа Лиги чемпионов... РИА Новости
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», передает газета «Известия».

Хавбек заявил, что в Риме будет тяжело без капитана и голкипера Игоря Акинфеева, но команда приложит все усилия, чтобы одержать победу. Акинфеев получил красную карточку в матче второго тура турнира против мадридского «Реала» (1:0).

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«Что касается «Ромы», то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече. Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть», — заявил Ахметов.

Матч пройдет в Риме 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее хавбек ЦСКА пообещал «Роме» «нелегкий матч».