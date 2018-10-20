СМИ: Месси повредил связки руки
Видео по теме
╳
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», передает «Советский спорт».
Форвард травмировал руку после неудачного столкновения с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом.
По словам журналиста Танкреди Палмери, у форварда могут быть повреждены связки руки.
Реклама
«Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления», — написал Палмери в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Месси получил травму в матче с «Севильей».