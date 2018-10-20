СМИ: Месси повредил связки руки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», передает «Советский спорт».

Форвард травмировал руку после неудачного столкновения с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом.

По словам журналиста Танкреди Палмери, у форварда могут быть повреждены связки руки.

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«Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления», — написал Палмери в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Месси получил травму в матче с «Севильей».